Oasi Naturalistica di San Gaudenzio al primo posto in classifica provvisoria delle Marche Luoghi del Cuore FAI, oltre 300mila voti in Italia. Si può votare fino al 15 dicembre 2022

A poco più di due mesi dal lancio dell’undicesima edizione la classifica provvisoria de “I Luoghi del Cuore”, il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale del nostro Paese promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Intesa Sanpaolo, i 300.000 voti on-line e cartacei finora pervenuti portano all’attenzione dell’Italia, attraverso il FAI, oltre 25.000 luoghi unici per storia, arte e natura, che restituiscono l’immagine di un Paese straordinario.

Tutti i cittadini possono votare i loro luoghi più cari – con un click sul sito www.iluoghidelcuore.it o con una firma sui moduli di raccolta voti presso la Libreria Ubik di Senigallia per provare a cambiarne il destino.

La loro segnalazione, infatti, può essere la scintilla che innesca un processo di portata talvolta imprevedibile, come ben raccontano le storie di centinaia di luoghi che grazie ai I Luoghi del Cuore del FAI dal 2003 sono stati recuperati, restaurati, tutelati e valorizzati, esaudendo il desiderio delle comunità cui stavano a cuore, che li hanno votati e che hanno raccolto voti per essi.

Ad oggi al primo posto della classifica provvisoria delle Marche si trova l’Oasi Naturalistica di San Gaudenzio di Senigallia, ma dobbiamo incrementare i voti. perché solo i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno sulla base di specifici progetti d’azione.

Per consultare la classifica provvisoria nazionale dei “Luoghi del Cuore”:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/classifica/

È possibile filtrare le classifiche anche per Regione, Provincia, Comune o tipologia di luogo dalla pagina cerca un luogo su www.iluoghidelcuore.it

Da Gruppo Fai Senigallia