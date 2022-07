In esposizione fino al 31 luglio la mostra fotografica “Sogni” Presso lo spazio Piktart in via Mamiani

130 Letture Cultura e Spettacoli

Sensazione visive o auditive identificate come reali; così viene definito un sogno. Di queste percezioni gli autori in mostra ne hanno fatto una poetica e hanno permesso che il senso attribuito alle loro opere rispondesse a leggi diverse da quelle imposte dalla logica e dalla realtà.

Pur partendo dal tangibile, entrambi si sono spinti, per strade distinte e personali, verso la creazione di una propria identità visiva, di un vissuto fantastico per molti versi inquietante e a tratti magico.

Impossibile è astenersi dal vivere una partecipazione emotiva forte. Come in uno specchio chi guarda trova la sua realtà e trova la sua personale logica al sogno.

Gli autori, entrambi veneti, sono esposti in dialogo per la prima volta nel loro percorso artistico in questa lettura dell’opera curata da Simona Guerra.

Gli autori

http://www.mariolasalandra.com/

http://www.umbertocornale.it/

SOGNI

opere di Mario Lasalandra

e Umberto Cornale

a cura di

Simona Guerra

dal 3 al 31 luglio

inaugurazione

domenica 3 luglio ore 18,00

Spazio Piktart

Via Mamiani 14

Senigallia, Regione Marche

Visite e orari

solo su appuntamento ,

chiamando il 338.8048294

Info

www.pikta.it/piktart

Mob. 338.8048294

Catalogo

A cura di Simona Guerra

Progetto Piktart