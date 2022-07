Concluso a Senigallia un fine settimana ricco di appuntamenti Tanta musica, cinema, letteratura e sport per coniugare le esigenze di una pluralità di spettatori

Nel fine settimana appena trascorso, la città di Senigallia ha ospitato molteplici eventi al fine di intrattenere una variegata platea di cittadini e turisti che hanno scelto di trascorrere il weekend presso la spiaggia di velluto.

Il Festival Anni ’80 ha raccolto l’entusiasmo di una generazione cresciuta al ritmo delle canzoni di Madonna, Duran Duran e Rockets. La mostra dei giochi tipici di quegli anni ha riscosso il gradimento di grandi e piccini.

Non è mancata l’attenzione alla sostenibilità, l’evento di Radio 105 “Save The Sea”, in collaborazione con Onlus Plastic Free che, sulla spiaggia di Ponente, ha raccolto più di 100 kg di rifiuti. La giornata ecologica si è conclusa con l’esibizione di Berna prima e The Kolors dopo.

E poi ancora la Maratona Bach ed il festival del Cinema prezzo la Rotonda a mare, “Le Marche tra le righe” in Piazza Roma, per concludere, in Piazza Garibaldi, con la Grilli’s Band di Sirolo per una carrellata di brani musicali internazionali diretti dal maestro Samuele Barchiesi.

A Marzocca, si è svolto il torneo di calcio balilla mentre in Piazza del Duca la gara di mountain bike regionale che ha visto protagonisti giovanissimi appassionati a contendersi il trofeo Tecnosald.

Un’offerta di accoglienza e di intrattenimento che ha saputo coniugare le esigenze di una pluralità di spettatori all’insegna del sano divertimento ed in assoluta sicurezza. Il Sindaco, Massimo Olivetti, ringrazia tutto il personale che ha consentito il regolare svolgimento delle manifestazioni: tutte le Forze dell’ordine, Le associazioni di Volontariato, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e, naturalmente, i dipendenti comunali.