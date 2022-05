Stefano Ripanti confermato come vice-governatore Area 5 Soddisfazione per l'ex presidente del Panathlon Senigallia

Importante conferma per il Dottor Stefano Ripanti come Vice Governatore Panathlon Club International Area 5 (Emilia Romagna e Marche) all’insegna della continuità e del buon operato messo in mostra durante il periodo di nomina precedente.

Durante la recente riunione che si è svolta a Senigallia presso il Circolo “La Fenice”, sede del Panathlon Club International di Senigallia, di cui Stefano Ripanti fa parte come socio e “Past President”, l’attuale Governatore Francesco Franceschetti di Bologna, non ha esitato a riconfermare Stefano Ripanti che si è sempre prodigato, durante i suoi anni alla presidenza del Panathlon Club Senigallia, nella promozione dei sani valori sportivi che il Panathlon racchiude nei suoi intenti principali.

“Una conferma lusinghiera per me – ha commentato Stefano Ripanti fresco di nomina – segno che il lavoro svolto fino a questo momento è stato apprezzato anche dal nuovo Governatore che ringrazio per la fiducia concessa e per aver messo alla base della motivazione l’aspetto fondamentale della continuità laddove il lavoro sia stato svolto nel migliore dei modi”.

Soddisfazione all’interno del Panathlon Club di Senigallia per l’avvenuta riconferma di Stefano Ripanti che attraverso le parole della Presidentessa Veronica Quagliarini esprime tutta la felicità per l’importante incarico di alto livello: “Come Panathlon Club Senigallia – ha detto Veronica Quagliarini – siamo onorati di avere un nostro socio nonché Past President nel ruolo di Vice Governatore area 5 che comprende Emilia Romagna e Marche. Un incarico di prestigio per un panathleta Senigalliese che ha sempre dimostrato grande attaccamento al Club in ogni occasione e ancora di più durante il periodo complicato dell’emergenza sanitaria di cui ancora si sentono gli effetti. Sono fiera di avere nel nostro Club Senigalliese un panathleta, ma prima ancora una persona che ha sempre reso merito ai sani valori sportivi che contraddistinguono da sempre il nostro operato”.

Alla riunione erano presenti presidentesse e presidenti Panathlon delle Marche.

Un ringraziamento sincero al Presidente del Circolo “La Fenice” di Senigallia Professor Vincenzo Ridolfo che ha sempre mostrato grande disponibilità nel concedere i locali del Circolo come sede ufficiale del club senigalliese che nell’occasione ha ospitato sia l’importante riunione che il pranzo con tutti i partecipanti.