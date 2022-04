Si proietta “Futura” e si raccolgono donazioni per la popolazione ucraina a Senigallia Evento promosso per giovedì 7 aprile dal cinema "Gabbiano" e dalle "Brigate Volontarie per l'Emergenza Marche"

In data giovedì 7 aprile, i volontari e le volontarie del gruppo “Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche” saranno di scena al cinema “Gabbiano” Senigallia, in occasione della proiezione del film “Futura” di Pietro Marcello, con ospite il sociologo Stefano Laffi.

Infatti, a partire dalle 19:15 vi sarà la possibilità di avere un momento conviviale e relazionale, in cui saranno raccolte donazioni materiali (prettamente beni di prima necessità e medicinali) ed economiche da destinare alla popolazione ucraina in difficoltà.

Come noto, nelle date 18/19 e 20 marzo, abbiamo trasportato il primo carico di donazioni, raccolte grazie alla solidarietà della nostra comunità a Senigallia, Trecastelli e Ancona, in territorio ucraino, precisamente a Leopoli.

Proprio in questa località abbiamo intrattenuto importanti relazioni con alcune ONG, che dall’inizio della guerra stanno operando con straordinaria energia. L’obbiettivo è, dunque, quello di ripetere questa esperienza al termine del mese di aprile.

Inoltre, chiunque volesse sostenerci può farlo anche con una donazione liberale al nostro IBAN, intestato a “Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche”, numero IT97K0501802600000016979346. Causale: Emergenza Ucraina.