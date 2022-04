“Futura” per la rassegna d’autore al Gabbiano di Senigallia Presente il sociologo Laffi in sala

Giovedì 7 aprile (ore 21:15)

Rassegna d’autore:

FUTURA (2021)



di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher

Sarà presente in sala per un dibattito il sociologo Stefano Laffi, autore del soggetto del documentario

Con apericena a cura delle Brigate Volontarie Marche per l’Emergenza

Il Cinema Gabbiano ospiterà giovedì 7 aprile, per la sua rassegna d’autore, un prezioso documentario intitolato Futura, attraverso il quale tre registi già affermatisi con opere di grande impatto – Pietro Marcello (La bocca del lupo, Martin Eden), Francesco Munzi (Saimir, Anime nere) e Alice Rohrwacher (Corpo celeste, Lazzaro felice) hanno cercato di dare voce ai giovani italiani.

Per l’occasione si potrà cenare a partire dalle ore 19:30 con un apericena a libera offerta a cura delle Brigate Volontarie Marche per l’Emergenza.

Per presentare l’importanza di questo lavoro e confrontarsi con il pubblico sarà in sala al Gabbiano l’autore del soggetto, il sociologo Stefano Laffi, che da anni indaga il mondo giovanile italiano e ha ben presente quanto i ragazzi temano il futuro in questo particolare momento storico, tra una pandemia e una guerra.

Futura parla dei ragazzi tra i 15 e i 25 anni, chiedendosi quali sono i loro desideri, i loro sogni, le loro paure. Lo fa attraverso un film collettivo, girato in pellicola in una ventina di località diverse, permettendo ai ragazzi di esprimersi senza filtri e senza giudizi da parte degli adulti.

Presentato al festival di Cannes e al festival del cinema di Roma, Futura fa emergere il bisogno dei ragazzi di stare in gruppo, ma anche la consapevolezza che dovranno probabilmente dirigersi all’estero.

Stefano Laffi, che sarà in sala per presentare il documentario e commentarlo con gli spettatori al termine della proiezione, ha evidenziato come Marcello, Rohrwacher e Munzi si siano completamente sacrificati alla causa del film, compiendo un percorso di pura ricerca, agli antipodi dei Comizi d’amore pasoliniani, senza mai commentare o giudicare le risposte raccolte.

Futura è così strutturato come un’opera didattica, perché impone la presa di coscienza delle sensazioni che oggi attraversano le nuove generazioni. Lo fa attraverso incontri di gruppo, considerati il momento più puro per consentire ai ragazzi di esprimersi. Di qui scaturisce l’affresco di una generazione, peraltro colta nel momento di massima afasia sul presente e sul futuro. Vederlo costituirà un’esperienza catartica anche per chi ha avuto a che fare coi ragazzi e con le ragazze, per chi ha dei figli ed è consapevole della difficoltà nel sapere cosa consigliare, per chi sa mettersi in discussione.

Non dimenticate quindi l’appuntamento con Futura per giovedì 7 aprile, dalle ore 21:15.

Inoltre, a partire dalle ore 19:30, apericena a cura delle Brigate Volontarie Marche per l'Emergenza.

Trailer: https://youtu.be/-U0cCI5lcMw