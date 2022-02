“A giorni la nomina del Commissario per la Fondazione Città di Senigallia” Lo ha comunicato il sindaco Olivetti in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Senigallia di mercoledì 16 febbraio prevedeva, tra le interrogazioni, quella che il capogruppo PD Dario Romano ha rivolto al sindaco Massimo Olivetti per chiedere conto della gestione dell’iter seguente alle dimissioni che, ormai da mesi, sono state rassegnate dal CDA della Fondazione Città di Senigallia.

In particolare, Romano ha incalzato Olivetti sul fatto che, a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione, il primo cittadino abbia chiesto ai dimissionari di restare in carica per lo svolgimento delle ordinarie mansioni, anzichè procedere al rinnovo dell’organo. Inoltre si è chiesto il motivo di un lettera spedita da Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale alla Regione Marche per chiedere la nomina di un commissario, invece di procedere a livello Comunale con quella di un nuovo CDA.

Il sindaco, in risposta all’interrogazione, ha chiarito di aver operato nel rispetto dello statuto della Fondazione Città di Senigallia, di aver chiesto al CDA di continuare a svolgere l’ordinaria amministrazione ed ha loro chiesto le motivazioni delle dimissioni, proprio perchè si è trattato della rinuncia non da parte di un solo componente, ma dell’intero Consiglio, il che avrebbe lasciato “decapitato” l’Ente.

L’occasione è stata, per il sindaco Olivetti, anche quella di annunciare ai membri del Consiglio Comunale la imminente nomina del Commissario della Fondazione Città di Senigallia da parte della Regione Marche: si tratterebbe di un ufficialità che verrà data nel giro di qualche giorno, ha assicurato Olivetti.

Sulle competenze che saranno assegnate al Commissario, nulla ha saputo dire Olivetti, il quale si è detto non competente in materia, mentre il consigliere Romano, nella sua replica, ha affermato di essere in attesa di leggere il decreto di nomina per scoprirle e per esprimersi a riguardo.