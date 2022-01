Franco Petrolini, Presidente della Goldengas, compie 85 anni Gli auguri da familiari, Soci, Amministratori e dipendenti delle società del gruppo, in attività dal 1965

Giornata importante per la Goldengas: oggi il suo Fondatore e Presidente Franco Petrolini compie 85 anni.

Nato ad Ancona nel 1937, rappresenta un esempio di eccellenza di quella classe imprenditoriale “di razza” che ha saputo cogliere e sviluppare le opportunità che il territorio gli ha offerto in giovane età, per poi restituire nel tempo valore e opportunità al territorio marchigiano, sviluppando qui un’attività che oggi è tra i leader italiani nel suo settore, con un fatturato aggregato di tutte le società del gruppo di circa 500 milioni di euro.

Insieme ad altri imprenditori ed a suo fratello Fabio, Franco Petrolini fonda nel 1965 la Goldengas S.p.A. della quale ha assunto il ruolo di Presidente dal 1969, e in cui ha fatto confluire tutte le sue competenze di settore, la sua capacità di analisi strategica e la sua tenacia di imprenditore, che nel tempo ha trasmesso ai membri della famiglia, cresciuti in azienda, che lavorano tutt’oggi al suo fianco.

E’ in questa occasione che i familiari, i Soci, gli Amministratori e i dipendenti delle società del gruppo, Goldengas, Goldenergy, Diagnostica Marche, PAD MultiEnergy, Eurogas, Goldeurhotels, Gas Energy, Martelli e Gestioni Impianti Oil & Non Oil, i partner commerciali e tutta la comunità locale, porgono i loro auguri ad un uomo che ha sempre fatto della passione, dell’ambizione e del rispetto una modalità per creare valore non solo economico ma anche sociale, a beneficio di tutta la comunità.