Buon 2022 a una Senigallia vestita a festa Senigallia Notizie e Valmisa scelgono un video girato in centro storico per augurare a tutti felice anno nuovo!

In chiusura di un altro anno “complicato”, il 2021 che ci saluta, le Redazioni di SenigalliaNotizie.it e Valmisa.com e lo staff di Netservice vogliono augurare Buon 2022 a tutti i propri fedeli lettori regalandovi alcuni istanti di bellezza: quella di Senigallia vestita a festa con le luminarie per il Natale e il Capodanno, filmata da “Looking For Places” e pubblicata sul loro canale YouTube.

“L’incantevole Natale nel centro storico di Senigallia, in provincia di Ancona, nelle Marche (Italia) – recita la descrizione pubblicata da Looking For Places – Nel video sono visibili anche le luminarie sul fiume Misa, che poi sono state distrutte dalla piena del fiume pochi giorni dopo”.



A tutti quanti, i nostri migliori auguri per un anno migliore!