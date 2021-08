Senigallia alla prima riunione dell’Aiccre In rappresentanza il presidente del Consiglio comunale Massimo Bello

74 Letture Politica

Domani, mercoledì 1 settembre, si terrà alle ore 15 ad Ancona la prima riunione del nuovo Comitato Direttivo Marche della Federazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE), dopo la pausa estiva, a cui parteciperà per Senigallia, il Presidente del Consiglio Massimo Bello, che ha ricevuto la delega permanente del Sindaco Massimo Olivetti a rappresentare la città nella sezione Marche e Italia dell’AICCRE, di cui il Presidente Bello è, rispettivamente, Vice Presidente Vicario e membro del Consiglio Nazionale.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2021, del rendiconto 2020 dell’Associazione e la programmazione delle attività 2021.

Senigallia, quindi, sarà rappresentata nell’AICCRE dalla seconda carica elettiva del Comune, che vanta un’esperienza, una conoscenza e un impegno di oltre quindici anni nelle istituzioni europee e delle politiche europee, a cominciare dal Parlamento europeo, in cui è stato per dieci anni membro dello Staff del Vice Presidente all’Europarlamento, on. Roberta Angelilli. Già Consigliere comunale per tre mandati a Senigallia (1194-2004), due volte Sindaco di Ostra Vetere (2004-2013), per dieci anni Consigliere provinciale e Vice Presidente della Commissione Bilancio della provincia di Ancona (2002-2012), Massimo Bello ha una lunga esperienza negli enti locali quale amministratore e profondo conoscitore delle autonomie ed istituzioni comunali ed europee. E’ un esperto di programmazione finanziaria europea, di bandi europei e di europrogettazione, avendo collaborato per oltre dieci anni con la Delegazione a Bruxelles della Regione Marche ed essendo stato anche uditore del CoR (Comitato delle Regioni) a Bruxelles.

“Senigallia e le Marche debbono tornare ad essere protagoniste in Europa – ha detto il Presidente del Consiglio Comunale – e la nostra partecipazione all’AICCRE dà la possibilità al nostro territorio e alla nostra città di diffondere la cultura europeista e quella della cittadinanza europea. Necessario ed utile confrontarci con gli organismi dell’UE e soprattutto cogliere le sue opportunità”.

“La nostra città ha il compito di sostenere e di valorizzare le autonomie locali, le forme di cooperazione e di gemellaggio con altre realtà europee – ha aggiunto ancora il Presidente Bello – con una particolare attenzione anche all’area Balcanica e all’est europeo, che rappresentano dei contesti privilegiati per creare politiche di vicinato finalizzate alla soluzione di problemi comuni, al rafforzamento della democrazia e alla progettazione di proposte condivise e di partenariati concreti, nell’ambito dei programmi di finanziamento dell’Unione europea”.

“L’AICCRE non soltanto permetterà al nostro Comune – ha concluso Bello – di essere protagonista nel cuore dell’Europa, Bruxelles, città con cui è fondamentale stringere rapporti di collaborazione, ma anche di lavorare insieme ad altri enti locali marchigiani, anch’essi pronti ad una serio e stretto sostegno a progetti di innovazione e a buone pratiche condivise. Oltre al recovery fund e il PNRR (Piano nazionale di ripresa e della resilienza), al cui interno vi sono occasioni finanziare per i Comuni, gli enti locali possono ottenere benefici dalla programmazione 2021-2027, che al suo interno individua risorse e programmi in settori strategici.”.