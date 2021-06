Venerdì 4 giugno ultimo appuntamento per la “Scuola Genitori” di Senigallia Una serie di incontri per rifletter sull'utilizzo dei video schermi e sulle sue regole, opportunità e limiti

Si conclude venerdì 4 giugno, dalle 21 alle 23, il tris di appuntamenti della “Scuola Genitori online” di Senigallia (AN), che ha visto un grande numero di partecipanti ai primi 2 appuntamenti organizzati nelle scorse settimane con Daniele Novara e Laura Petrini.

Un’occasione a sostegno di tutti i genitori, insegnanti e educatori, in cui si rifletterà sull’utilizzo dei video schermi e sulle sue regole, opportunità e limiti, con la preziosa collaborazione del CPP – Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti – diretto dal prof. Daniele Novara, che insieme ai suoi collaboratori aiuterà, attraverso incontri online, i genitori ed in generale la comunità educante ad orientarsi nel loro ruolo educativo.

E’ necessario uscire dal dibattito “digitale si – digitale no” per interrogarsi in modo costruttivo su rischi e utilità delle nuove tecnologie. Durante il recente lockdown è aumentato in modo consistente e sregolato l’uso di smartphone e device digitali: la condizione di isolamento sociale ha costretto adulti, ragazzi e bambini a ricorrere alla tecnologia digitale per poter lavorare, seguire le lezioni, incontrare parenti e amici, fare sport.

È sembrato quasi inevitabile considerare il mondo in uno schermo, ma alcune insidie esistono. Educare ad una gestione competente del digitale significa innanzitutto recuperare il proprio ruolo educativo, una responsabilità genitoriale che si traduce nella definizione di regole, limiti e opportunità per sfruttare al massimo la potenzialità di questi strumenti tenendo il conflitto necessario come una risorsa per crescere.

Ecco il tema dell’incontro di venerdì 4 giugno, che sarà condotto dalla prof.ssa Laura Petrini e che come nelle precedenti occasioni vedrà la presenza di ospiti e la possibilità di interagire anche da parte dei partecipanti: l’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria. Per partecipare all’incontro che sarà trasmesso tramite StreamYard, sarà infatti necessario iscriversi attraverso la piattaforma gratuita Event Brite, all’indirizzo: www.eventbrite.it

“Scuola genitori” è un progetto voluto dall’Amministrazione Comunale, con l’impegno degli assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Politiche giovanili, e rivolto a educatori e ai genitori degli studenti delle scuole di Senigallia con l’obiettivo di essere da supporto nel loro compito educativo in questo momento delicato che stiamo vivendo.

Il progetto educativo si inserisce all’interno del Piano di Offerta Formativa Territoriale del Comune di Senigallia, in collaborazione con tutti gli Istituti Comprensivi del Territorio del Comune di Senigallia.