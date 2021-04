Meteo Pasqua e Pasquetta: la primavera si prende una pausa? Niente pioggia ma temperature in discesa; temporali dal 6 aprile

108 Letture Cronaca

E’ risaputo che una rondine non faccia necessariamente primavera. Un proverbio che spiega benissimo il periodo meteorologico che stiamo vivendo: l’ondata anomala di caldo dell’ultima settimana, con temperature ben oltre la media che avevano fatto presagire un’irruzione anticipata della bella stagione sta per prendersi una pausa che coinciderà proprio con le giornate di Pasqua e Pasquetta.



Rispetto quanto anticipato dai più eminenti siti meteo la situazione non sarà così catastrofica come previsto: niente nubifragi ma più probabilmente qualche sporadica pioggia ed un abbassamento sensibile delle temperature che saranno più in linea con il periodo.

Per la giornata del 3 aprile qualche pioggia farà capolino nel centro Italia, mentre per il 4 e 5 aprile le precipitazioni dovrebbero essere quasi assenti. Le temperature invece potrebbero accusare un consistente abbassamento con massime e minime comprese tra i 6 ed i 15 °C, ben distanti quindi dai 18-20 degli ultimi giorni. Temporali più consistenti invece sono attesi per la giornata del 6 aprile con fenomeni anche importanti che riguarderanno anche le Marche.