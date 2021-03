Marche, stop agli spostamenti nelle seconde case: firmata l’ordinanza Il divieto avrà validità da lunedì 29 marzo compreso fino alle 24 di lunedì 5 aprile

Stop agli spostamenti nelle seconde case da fuori regione per le Marche. L’annuncio è stato dato nella mattinata del 27 marzo, giorno in cui Acquaroli ha firmato l’ordinanza che impedirà di fatto i trasferimenti nelle seconde case per chi arriva da fuori regione per il periodo pasquale.



Il rischio concreto era quello che numerose persone approfittassero dei giorni di vesta per eludere la zona rossa e recarsi nelle case delle vacanze. Nel dettaglio, il provvedimento, che avrà validità da lunedì 29 marzo compreso fino alle 24 di lunedì 5 aprile, vieta alle persone non residenti e non domiciliate nelle Marche di raggiungere le abitazioni, “diverse da quella principale”. Naturalmente gli spostamenti restano consentiti solo in presenza di “comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità o motivi di salute” da documentare l’apposita autocertificazione.