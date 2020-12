Bando per le donne che hanno dovuto affrontare il tumore al seno La Regione ha presentato un progetto di reinserimento

La Regione Marche presenta una vera e propria novità nel settore delle politiche attive per il lavoro: sarà pubblicato a breve l’avviso pubblico per progetti integrati sperimentali mirati a reinserire nella vita sociale e lavorativa donne che abbiano avuto un carcinoma mammario; dal 10 gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, sarà possibile inoltrare le domande per la presentazione di progetti, sulla piattaforma Siform2.