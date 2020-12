Polfer, controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie 2.500 persone identificate nel Compartimento Marche-Umbria-Abruzzo

182 Letture Cronaca

1 arrestato, 3 indagati e 2.462 persone controllate, 1 minore rintracciato, 2 persone proposte per un provvedimento di polizia, 231 pattuglie impegnate in stazione, 31 a bordo treno e 17 i servizi di pattugliamento:

è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.

Sono state controllate tutte le principali stazioni delle tre regioni del Compartimento.

In particolare, nella provincia di Ancona, la Polizia Ferroviaria ha tratto in arresto un ventitreenne italiano, di origini marocchine, gravato da un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata, per reati commessi in materia di stupefacenti.

Un giovane straniero è stato denunciato per rifiuto delle proprie generalità e un cinese di 25 anni è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta: quest’ultimo è stato anche allontanato dallo scalo ferroviario di Ancona con il divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.

Infine, sempre ad Ancona, gli agenti hanno rintracciato un minore straniero che si era allontanato arbitrariamente da una comunità di Fano.

Il ragazzo è stato riaffidato alla struttura.