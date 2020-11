“Infermieri emergenza covid: quanti poi saranno assunti?” Uil chiede di conoscere il loro futuro terminata l'emergenza

116 Letture Cronaca

La UIL FPL Territorio di Ancona prende atto che con determina n. 641 del 03/11/2020 la Direzione Generale ASUR Marche, in via eccezionale e straordinaria, vista l’urgenza dovuta alla diffusione a livello mondiale del Covid – 19 e la mancanza di una graduatoria valida dalla quale potere attingere le assunzioni del personale sanitario, ha approvato la graduatoria della preselezione del Concorso Pubblico Unificato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, per titoli ed esami, a n. 33 posti di C.P.S Infermiere per conferire ai medesimi contratti a tempo determinato per la durata di tre mesi circa.



A fronte di queste assunzioni straordinarie occorre però chiedere alla Direzione Generale ASUR Marche in che numeri questo personale sarà assunto, se sarà assunto solo per la durata dell’emergenza e soprattutto come la stessa intenda distribuire l’assegnazione del personale assunto negli Enti e Aziende del Sistema Salute Regione Marche.

La UIL FPL chiede ancora una volta di procedere alle stabilizzazioni del personale a tempo determinato, che da diverso tempo ha maturato i requisiti dei tre anni previsti per la trasformazione del proprio contratto individuale di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, e i cui relativi bandi in alcune strutture sono scaduti da diverso tempo.