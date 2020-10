Marche, dissesto idrogeologico: 9,5 milioni di euro per interventi urgenti Assessore Aguzzi: ”Opere molto attese. La difesa del territorio e delle frazioni è essenziale”

123 Letture Politica

Prevede interventi per circa 9,5 milioni di euro lo schema del 4° atto integrativo dell’Accordo di Programma tra Regione Marche e Ministero dell’Ambiente per la programmazione e il finanziamento di opere urgenti e prioritarie per la mitigazione del rischio idrogeologico, approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del suolo e della costa Stefano Aguzzi.