Il neo presidente Acquaroli a Senigallia incontra il candidato sindaco Massimo Olivetti Sono stati affrontati temi e problematiche che interessano la nostra città, in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020

Il neo eletto Presidente della Regione Marche On.le Francesco Acquaroli questa mattina ha incontrato il Candidato Sindaco Massimo Olivetti. Il Candidato a Sindaco Olivetti si è complimentato con l’On.le Acquaroli per il risultato ottenuto alle elezioni regionali, rappresentando la novità ed il cambiamento necessario per una regione come le Marche da decenni male amministrata dal centrosinistra.



Sono stati affrontati temi e problematiche che interessano la nostra città, in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020. Il neo Presidente Acquaroli ha rivolto i suoi migliori auguri ed espresso il sostegno personale al Candidato Sindaco Massimo Olivetti, riconoscendo in lui il rappresentante del cambiamento necessario per Senigallia. Ai concittadini elettori la scelta di cambiare, il 4 e 5 ottobre 2020 al ballottaggio.

Comitato elettorale Massimo Olivetti Sindaco