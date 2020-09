Maurizio Marchionni: “E’ un grande risultato aver ottenuto 639 voti alle elezioni regionali” "Con Italia Viva esperienza coinvolgente e costruttiva, ma qui metto la parola fine. Grazie a chi mi ha supportato e votato"

Dopo soli ma intensi 45 giorni di campagna elettorale, nella quale ho conosciuto tante persone nuove ed ho trattato tanti argomenti anche diversi dalla salute, metto la parola fine su questa esperienza che reputo essere stata assolutamente coinvolgente e costruttiva.

Avere ottenuto alla mia prima (e molto probabilmente ultima) apparizione politica, 639 voti di cui 417 a Senigallia, in un partito assolutamente minoritario, nato alcuni mesi fa e senza grandi mezzi, mi hanno spiegato trattarsi di grande risultato: significa che ben 639 cittadini hanno mosso la matita elettorale per scrivere il tuo nome perché hanno creduto che potevi fare qualcosa di buono per loro.

Ecco a tutti loro, dal primo all’ultimo dico infinitamente grazie.

Ma grazie lo dico anche a tutte le altre persone che pur non avendomi votato hanno sopportato un whatsapp in più del solito ed anche a quelle che, sicuramente in buona fede, non sono riuscite a pilotarmi l’ampio sostegno di voti promesso.

Ma alla fine tutto ciò poi significa una sola cosa: quelli che hanno vinto sono stati più bravi.

Allora a tutti i 30 consiglieri neo eletti faccio i miei migliori auguri perché assistano nel migliore dei modi il nuovo governo delle Marche.

Permettetemi ora di ringraziare a parte e con molto affetto coloro che mi hanno supportato e sopportato in questa mia avventura e cioè:

Matteo Bitti e Silvia Rosati coordinatori provinciali di IV

Daniele Craxi coordinatore di zona IV

Alessandro Dolciotti per la campagna social e le foto

Antonio Astolfi per la parte organizzativa

Giorgio Santagati per la mia prima grande intervista su FB

L’onorevole Lucia Annibali di IV per i contenuti che mi ha passato e per il grande incoraggiamento profuso.

L’onorevole Vito De Filippo di IV per esser venuto al mio primo evento elettorale sulla sanità.

Franco Piermartini per la campagna fabrianese;

Osvaldo Sartini e Roberto Artibani per quella della Cesanella;

Marco Cesarini per la campagna jesina;

Lorenzo Casagrande per la campagna in Trecastelli;

Flora Cozzio per quella di Montecarotto;

Marina Bagantoni per i consigli in materia di socio assistenziale;

Giuseppe Matera quale mio mandatario elettorale;

E infine un grazie di cuore ai miei compagni-candidati di avventura Fabiola Caprari, Franco Federici Giacomo Marinelli e Francesco Possanzini, con una predilezione per Fabiola per naturale empatia.

Ciao a tutti, forza Marche, forza Italia Viva il partito veramente riformista ed europeista.

Maurizio Marchionni