Partita la stagione 2020-21 del Basket 2000 Senigallia 3 giocatrici nuove a disposizione del riconfermato coach Tonucci

Si è radunato lunedì 14 settembre al PalaPanzini il Basket 2000 Senigallia, che, sponsorizzato ancora MyCicero, si appresta a disputare per il secondo anno consecutivo la serie B interregionale.



Obiettivo, fare meglio della sofferta stagione scorsa, dove dopo un inizio che lasciava ben sperare, il quintetto senigalliese aveva inanellato una serie di sconfitte che l’avevano fatto scivolare nei bassifondi della graduatoria prima che il campionato fosse fermato dal Coronavirus.

Riconfermato il coach, che sarà per il terzo anno consecutivo il pesarese Giulio Tonucci, tecnico con un lungo passato sia in serie A femminile che nella B maschile: proprio nel primo anno con coach Tonucci alla guida Senigallia era tornata in B dopo la retrocessione dell’anno precedente.

Nuovo invece il preparatore fisico, Marco Paolinelli, che da lunedì cura la preparazione delle ragazze. 13 le convocate, delle quali 10 confermate dalla scorsa stagione: sono Martina Amadei, Sofia Elena Angeletti, Francesca Bonacci, Giorgia Catani, Lisa Cattalani, Francesca Formica, Giulia Lavagnoli, Margherita Lazzari, Laura Mengucci e il cecchino Carola Sordi, guardia classe 1982 dall’importante passato in serie A2 ad Ancona.

Le nuove arrivate sono 3: si tratta del playmaker Francesca Minarelli, 19 anni, proveniente dal Moncalieri (serie C), di un’altra giovane classe 2001, l’ala Beatrice Bernardi, ex Cab Stamura Ancona ma nell’ultima stagione in prestito al Thunder Matelica-Fabriano e infine del pivot Rachele Ceccanti, che viene a rinforzare il reparto lunghi con i suoi 184 cm: 21 anni, Ceccanti ha iniziato la carriera al Ghezzano in Toscana, giocando poi in A2 ad Alghero, Orvieto e da ultimo Civitanova Marche.

Orvieto ha avuto medie notevoli (7.2 punti e 5.1 rimbalzi in 30’), meno a Civitanova dove comunque giocava circa 15’ con 3.2 punti e 4 rimbalzi.