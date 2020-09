L’arte in movimento, manifesto di nuova linfa vitale E' nato il Centro Sperimentale Artistico delle Marche. Lunedì 28 e mercoledì 30 settembre presentazione dei corsi di teatro

Il 27/8/2020 segna la nascita del Centro Sperimentale Artistico delle Marche.

A dar vita a CSAM, è Simone Tisi, un artista di stampo accademico formatosi nel panorama romano all’alba del XXI secolo e che da allora dedica la sua vita all’arte.

CSAM è acronimo di un’esigenza personale del suo creatore, del suo bisogno di diffondere e ricercare attraverso colleghi, corsisti, interlocutori e spettatori, nuove forme verbali e non di comunicazione, radicate nel profondo e che hanno urgenza di manifestare con libertà il proprio messaggio, sostenendo l’interscambio culturale e promuovendo la socialità e l’inclusione, valorizzando il patrimonio storico, artistico, ambientale ed i beni culturali italiani ed internazionali.

Le attività all’interno del Centro Sperimentale Artistico delle Marche saranno molteplici, poiché uno dei suoi fondamenti primari, risiede nell’assoluta convinzione che una disciplina artistica non possa e non debba escluderne un’altra, ma che al contrario, unite, possano entrambe completarsi.

Verranno altresì intraprese differenti tipologie di lavori all’interno di questa struttura, alcune dilettantistiche di sola formazione e promozione sociale ed altre professionistiche.

In questa prima fase verrà inaugurato il corso di teatro, come punto fermo di questa realtà neo nascente e che sarà propedeutico alle attività che ne seguiranno, poiché volto alla ricerca verticale dei nostri istinti più reali: quella verità che le mille maschere indossate nella vita di tutti i giorni, neghiamo talvolta anche a noi stessi.

Come indicato nella pubblicità fatta a tappeto sul territorio, ci saranno due serate di presentazione, in modo da dare maggiore disponibilità ai partecipanti ed a seguito delle quali, verrà esposto il calendario del corso.

Ma a chi è rivolto il corso? E’ riservato a maggiorenni che abbiano il desiderio e la volontà di mettersi in discussione e di gettare il cuore oltre l’ostacolo; ma anche a chi necessita di un pubblico ed ha un messaggio da condividere, o semplicemente a curiosi che si affacciano per la prima volta a questo genere di disciplina. La curiosità è elemento imprescindibile e senza di essa, è difficile muovere passi significativi. Ma certamente è anche rivolto a chi vuole dare continuità a percorsi iniziati altrove e cerca altre metodologie di lavoro più consone a sé stessi. Ci sono vari metodi di lavoro nel campo della recitazione, ma il pensiero guida di CSAM, è che non ce ne sia uno migliore di un altro: molto più semplicemente, esiste quello che “calza” maggiormente al proprio modo di essere, ovvero quello attraverso cui si riesce ad esprimere al meglio le proprie emozioni.

Il corso di teatro è aperto a coloro i quali vogliano affrontare un percorso individuale e collettivo, di apertura verso il prossimo, di ricerca, sperimentazione, confronto, condivisione, crescita, vitalità, evoluzione. In breve, un reale risveglio emotivo.

Corso di Teatro

Presentazioni lunedì 28/09 e mercoledì 30/09/2020 ore 21.15

Centro Sociale Adriatico

Via Giuseppe Garibaldi, 14

Marzocca di Senigallia

Per informazioni

Centro Sperimentale Artistico delle Marche

cell: 3288034228

mail: associazionecsam@gmail.com

facebook: Centro Sperimentale Artistico delle Marche