Anche l’Avv.Canafoglia insieme ad Acquaroli per incontrare SBC e “Noi Cittadini” Il 4 settembre 2020 alle ore 21 presso la Sala del Consiglio Comunale di Senigallia

Il 4 settembre 2020 alle ore 21 presso la Sala del Consiglio Comunale di Senigallia insieme a Francesco Acquaroli, candidato Governatore alla Regione Marche , incontrerò le liste Civiche “Senigallia Bene Comune” e “Noi Cittadini”, che hanno fatto richiesta di confrontarsi con noi in vista delle prossime elezioni regionali.



Saranno presenti anche i rappresentanti di vari Comitati cittadini, che da tempo si occupano di tematiche estremamente sentite in Città e che si sono contrapposti in questi anni a scelte amministrative – politiche calate dall’alto senza condividerle con i cittadini, anzi causando loro disagi o addirittura contenziosi giudiziari.

Siam stanchi di dover costituire comitati per fronteggiare una politica sorda alle istanze della popolazione e che non risolve i problemi, anzi li crea . E’ per questo che abbiamo accettato di buon grado l’invito per ascoltare i nostri concittadini, confrontarci con loro e raccogliere le loro istanze da portare in Regione.

L’incontro è aperto alla Cittadinanza ed a tutte le Forze politiche locali, che si contrappongono al sistema che governa da decenni la nostra Città e la nostra Regione, consapevoli che solo un “fronte comune” permetterà un vero cambiamento.

L’incontro verrà tenuto nel rispetto delle norme Covid, quindi portateVi la mascherina

Avv. Corrado Canafoglia .- candidato consigliere regionale nella lista “Civitas Civici”