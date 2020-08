Nelle fila del PD Senigallia si ricandida anche Dario Romano come Consigliere Comunale "Volontà di proseguire il lavoro iniziato con il sindaco Mangialardi e che spero di poter continuare con Fabrizio Volpini"

Mi chiamo Dario Romano, sono nato il 12 agosto di 34 anni fa. Dopo la maturità classica al liceo “Perticari” ho conseguito prima la laurea triennale in Economia e Commercio e poi la laurea magistrale in International Economics and Business presso l’Università Politecnica delle Marche.

Nel 2008, mentre ero uno studente universitario, sono stato selezionato per un tirocinio al Parlamento Europeo tra Bruxelles e Strasburgo. L’esperienza si è poi protratta fino a giugno 2009. In quel periodo ho collaborato con un funzionario del Parlamento Europeo assegnato ad un deputato e sono riuscito ad approfondire temi legati alla sfera dei trasporti, del turismo e dei diritti civili. Nel 2011, poi, ho avuto la possibilità di tornare a Bruxelles per uno stage formativo presso la delegazione della Regione Marche.

Nel 2010 sono stato eletto nel consiglio comunale (il più giovane) e ho ricoperto fino al 2015 il ruolo di consigliere comunale delegato alle politiche per l’Unione Europea.

Nel 2015 sono stato rieletto e ricopro, da 5 anni, il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia (il più giovane della storia della città), con il 100% di presenze in aula e senza aver mai saltato una votazione. Nel 2016-2017 sono stato selezionato tra i migliori amministratori under 40 d’Italia e ho preso parte al corso FORSAM V, la Scuola per Giovani Amministratori dell’ANCI.

Per lavoro mi occupo di consulenza aziendale e servizi innovativi per PMI e liberi professionisti nel campo degli appalti pubblici digitali e dell’e-procurement. Nel tempo libero gioco a calcio nelle fila de La Marina Pro Cesano.

La mia candidatura nasce dalla volontà di proseguire il lavoro iniziato con il sindaco Mangialardi e che spero di poter continuare con Fabrizio Volpini. Tale collaborazione, in questo particolare e difficile momento, ha come obiettivo la ricerca e la elaborazione di iniziative da mettere in atto per il sostegno ai nostri concittadini ed alle imprese e alle attività economiche. Abbiamo bisogno che gli investitori e gli imprenditori guardino con fiducia alla nostra città e alla nostra amministrazione, e per questo dobbiamo avere la capacità e gli strumenti per stare accanto a chi vuole portare avanti progetti che mettano al centro il lavoro, la qualità della vita e l’imprenditoria.

Mi auguro che da questa elezione venga fuori una nuova generazione di politici che affianchi un Sindaco esperto e competente, come il nostro candidato Fabrizio Volpini, per crescere e guidare i processi di cambiamento dei prossimi anni che dovrà affrontare la nostra bella Senigallia.