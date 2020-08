Fano, Passaggi Festival: il programma integrale di giovedì 27 agosto Tra gli ospiti principali della seconda giornata della serata Linus, Gianluigi Nuzzi e Nadia Urbinati

70 Letture Fuori dalle Mura

Buongiorno Passaggi, la saggistica a colazione, Chiedersi perché, la filosofia spiegata ai bambini, Passaggi fra le nuvole, dedicata ai graphic novel, Fuori Passaggi, musica & social per i giovani, Europa/Mediterraneo, la finestra sulla narrativa straniera, Calici di Scienza, aperitivi con i docenti e i ricercatori dell’Università di Camerino, e i laboratori per i più piccoli, sono le rassegne e gli eventi che debuttano nella seconda giornata di Passaggi Festival della Saggistica, il più grande evento librario dell’estate italiana diretto dal giornalista Giovanni Belfiori, in programma a Fano fino al 30 agosto.