Il grande regista americano Oliver Stone sarà a Senigallia il 27 agosto Alla Rotonda incontro con un simbolo del cinema Usa, 74 anni: i suoi film hanno vinto 9 premi Oscar

Un mito del cinema mondiale, Oliver Stone, sarà a Senigallia alla Rotonda giovedì 27 agosto, alle 18.30, per un incontro pubblico.

Il regista americano, 74 anni, incontrerà gli operatori del cinema delle Marche e il mondo della cultura e si confronterà sullo stato attuale del cinema, sulle trasformazioni dei processi in corso e sui prossimi progetti.

L’occasione è stata data dalla sua presenza al Festival del Cinema di Pesaro che si svolge negli stessi giorni e in cui presenterà la sua autobiografia.

Stone, regista, documentarista, produttore, sceneggiatore, talvolta attore ed ex militare (volontario della guerra in Vietnam) ha vinto 3 premi Oscar individuali (2 come regista per Platoon e Nato il 4 Luglio, uno come sceneggiatore per Fuga di Mezzanotte) ma se si contano i premi vinti dai suoi film i riconoscimenti sono molti di più (solo gli Oscar sono 9): Platoon, imprescindibile tra le pellicole dedicate al tema della guerra e al Vietnam, vinse 4 Oscar, con altrettante nomination.

Determinante anche il suo contributo al cult Scarface, di Brian De Palma con Al Pacino protagonista, di cui scrisse la sceneggiatura.

Stone ha diretto anche un celebre film ambientato nel mondo dello sport, Ogni maledetta domenica, con Al Pacino, James Woods e Cameron Diaz.

I suoi film hanno avuto riconoscimenti anche ai Festival di Berlino, Venezia, ai Bafta, ai David di Donatello e ai Golden Globe.