Senigallia: alla chiesa dei Cancelli si discute del futuro dello sport marchigiano Si presenta il piano 2020

138 Letture Sport

Giovedì 30 luglio, alle ore 16,45 all’auditorium della “Chiesa dei Cancelli” la Consulta dello sport del Comune di Senigallia promuove un incontro per presentare il piano 2020 della Regione Marche a favore delle organizzazioni sportive per la promozione dello sport.

La legge è divisa per aree e si va dagli atleti di alto livello allo sport sociale, dalle manifestazioni alla promozione vera e propria.

A illustrare le varie tematiche sarà Fabio Sturani, delegato della Regione per lo sport e presidente onorario del Coni Marche. Con questo ulteriore finanziamento la Regione Marche conferma l’attenzione nei confronti dello sport manifestato nel tempo non solo con il sostegno Covid-19 a circa 1600 associazioni e società, ma anche con i contributi per l’impiantistica e per la stessa promozione.