Marche, covid-19: un solo positivo nelle ultime 24 ore Nessun decesso riconducibile al coronavirus nella nostra Regione: è il 29° giorno consecutivo

130 Letture Cronaca

Un solo positivo al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il Gores. Sono stati effettuati 794 tamponi, di cui 557 nel percorso nuove diagnosi e 237 nel percorso guariti. Nessun decesso riconducibile al coronavirus nella nostra Regione: è il 29° giorno consecutivo.



Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I numeri sono stati forniti, come ogni giorno, dalla Protezione civile. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore.