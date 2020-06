Mangialardi: “Acquaroli? Scelta calata dall’alto, slegata dagli interessi delle Marche” "Auspico che questa imposizione romana non distolga il confronto politico dai temi e dalle proposte che interessano il futuro delle Marche"

“Prendiamo atto che finalmente i palazzi romani del centrodestra hanno scelto il nome da calare nelle Marche in vista delle prossime elezioni regionali.



Auspico che, a differenza da quanto avvenuto in altre realtà, specie nelle recenti elezioni in Emilia Romagna, questa imposizione romana non distolga il confronto politico dai temi e dalle proposte che interessano il futuro delle Marche. La nostra comunità non ha certo bisogno di quel genere di iniziative a cui la destra ci ha tristemente abituato, volte solamente a creare inutili e artificiose tensioni sociali. La serietà, la laboriosità e la capacità di sentirsi comunità dei marchigiani hanno bisogno di proposte e programmi concreti come il nostro”.

Così il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche Maurizio Mangialardi sulla scelta della destra di candidare Francesco Acquaroli.

da Maurizio Mangialardi

candidato alla presidenza della Regione Marche