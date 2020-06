Coronavirus, un decesso nelle Marche: si tratta di un 85enne Sale così a 988 il numero delle vittime

Un nuovo decesso da Coronavirus nelle Marche. È questo il responso del GORES per la giornata del 3 giugno. Sale così a 988 il numero delle vittime.



Un solo nuovo contagio da Coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dal Gores nella mattinata di mercoledì 3 giugno.

Scende invece ancora il numero dei ricoverati nelle Marche che è sceso ancora da 69 a 65: in calo anche i pazienti in terapia intensiva (da 9 a 8), in semi-intensiva (da 10 a 8) e in reparti non intensivi da 20 a 19.

In Italia il numero di casi di coronavirus arriva a quota 233.836: +321 (+0,14%) rispetto a ieri, quando erano stati 318. Il totale dei decessi sale a 33.601: +71 (+0,21%), secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, mentre ieri erano stati 55.