“Respirare la speranza”: sei tramissioni su Radio Duomo Senigallia inBlu Per confrontarsi su quanto chiede il tempo della pandemia

Nasce dal desiderio di confrontarsi su diversi temi, stimolati dall’emergenza Covid-19, il ciclo di sei trasmissioni che da lunedì 18 maggio verranno trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio Duomo Senigallia inBlu (95.200 FM) e attraverso la pagina facebook radioduomo/vocemisena.

La pandemia ha fortemente stimolato le persone e le comunità ad interrogarsi sulle dimensioni più importanti dell’esistenza: questo viaggio radiofonico, grazie all’intervento di esperti e persone particolarmente coinvolte nei temi affrontati, vuole stimolare buone riflessioni per vivere nuove relazioni, a tanti livelli. I relatori interpellati vivono ed operano nel nostro territorio e sarà un’ulteriore motivo di interesse filtrare quanto stiamo vivendo con gli occhi di esperienze vicine e tangibili.

Lunedì 18 maggio, ore 21.00, si parte con il tema “Nascere e rinascere oggi”, con gli interventi di Luigina Bucci, presidente Comitato Genitori Unitario e Giorgia Iorio, neurologia, ospedale di Senigallia.

Lunedì 25 maggio, si prosegue con “Essere umani in questo strano tempo”, con gli interventi di Andrea Marconi, presidente Croce Rossa Senigallia e Mario Vichi, presidente Fondazione Opera pia ‘Mastai – Ferretti’.

Lunedì 1° giugno, “Vivere e morire oggi”, con la partecipazione di Simona D’Addesa, medico Pronto Soccorso ospedale di Senigallia ed Elena Imperio, insegnante

Lunedì 8 giugno, “Coltivare oggi la fede”, che vedrà la presenza di Andrea Franceschini, sacerdote e parroco e Maria Morbidelli, giovane.

Lunedì 15 giugno, “Nuovi stili nelle relazioni umane”, con Ketty Chiappa, psicologa psicoterapeuta e Luca Facchini, insegnante e capo scout

Lunedì 22 giugno, puntata di chiusura sul tema “La relazione con il creato”, con la partecipazione di Giovanni Spinozzi, pastorale sociale diocesana, imprenditore e Francesca Pulcini, presidente regionale Legambiente Marche.

Le trasmissioni andranno in onda in diretta, dalle ore 21.00 alle 22.00 su Radio Duomo Senigallia inBlu (FM 95.200) e attraverso la pagina facebook radioduomo/vocemisena. Sarà possibile intervenire per porre domande attraverso i canali social ed il numero di telefono 071 659757.