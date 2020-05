Nessun morto nelle Marche per il Covid-19: è la prima volta da inizio pandemia Le vittime nelle regione da inizio emergenza sono state 984

Nessun morto nelle Marche per il Covid-19. Lo ha comunicato il GORES nell’aggiornamento del 17 maggio.

“Da tante settimane ormai – afferma il presidente Luca Ceriscioli – aspettavamo questo giorno e questa notizia: oggi nelle Marche nessuna persona è deceduta per il Coronavirus.



E’ una giornata importante e sono felice di condividere questa notizia con tutti voi, con tutti i cittadini marchigiani, con gli operatori che da mesi sono in prima linea per supportare le persone malate e i più deboli. La battaglia non è finita ma questa buonissima notizia ci aiuta a proseguire nella gestione di questa difficile emergenza. Noi continuiamo a tenere alta la guardia e a lavorare responsabilmente per contenere i contagi, e sono sicuro che continuerete a farlo anche tutti voi, soprattutto in questa delicatissima fase delle riaperture. Questa sera, ancora una volta, il nostro abbraccio più affettuoso va alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari”.