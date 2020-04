Covid-19, altri 31 decessi nelle Marche A questi si aggiungono altri 23 morti per le per le quali è stato necessario attendere la diagnosi

Altra giornata durissima per le Marche: sono 31 i decessi nelle ultime 24. A comunicarlo è stato il GORES nel quotidiano aggiornamento.



Nel resoconto odierno sono stati inoltre registrati 23 decessi avvenuti nelle ultime settimane, per i quali è stato necessario confermare la diagnosi legata al Coronavirus. Salgono a 557 i decessi da inizio pandemia nella nostra regione. Tra le vittime delle ultime 24 ore anche due senigalliesi, 71 anni ed una 91enne. Tra i 31 decessi dell’ultima giornata tre di loro non aveva patologie pregresse. L’età media dei deceduti, per il 94,8% sofferenti anche di altre patologie, è di 79,5 anni.

Su scala nazionale i casi di coronavirus sono arrivati ad essere 115.242 (+4,22%) e 13.915 le vittime (+5,78%). I nuovi contagiati sono 4.668 mentre sono 760 i decessi nelle ultime 24 ore. Sono 18.278 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.431 in più di ieri, quando l’aumento dei guariti era stato di 1.118. Sono complessivamente 83.049 gli attualmente positivi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 2.477 mentre ieri 1 aprile l’incremento era stato di 2.937.