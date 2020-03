Tre sedicenni aiutano l’ospedale di Senigallia a ritmo di musica Il video di una bella iniziativa, che infonde in tutti ottimismo

Il Coronavirus colpisce solo gli adulti e gli anziani ? Ed allora 3 giovani senigalliesi sedicenni vogliono aiutare a raccogliere fondi per l’Ospedale di Senigallia e per la Ricerca Scientifica Nazionale !

Un progetto ambizioso ? un sogno da adolescenti ? ma perché non aiutarli a realizzare il loro sogno !

Lorenzo Luzi e Alessandro Rifugio, nel 2004, in arte “Luzi & Rif” ed il loro manager, Leonardo Ploschberger, anche egli classe 2004 hanno postato il loro primo brano ad agosto del 2019, registrato nell’armadio di Luzi non avendo il denaro per pagarsi un vero e proprio studio di registrazione.

Poi a novembre 2019 il loro primo vero e proprio pezzo musicale intitolato “2 tiri e scialla” pubblicato su YouTubeil 2 novembre 2019.

Il brano parla di quanto le persone siano egoiste e non pensino achi gli sta a fianco.

In piena emergenza coronavirus con l’entusiasmo che solo dei sedicenni hanno e comprese le difficoltà in cui gli Ospedali, da quello della loro città (Senigallia) a quelli di tutta Italia , l’eroismo silenzioso e giornaliero di medici, infermieri e paramedici, le sofferenze dei tanti malati hanno deciso di dare un loro aiuto concreto.

Hanno quindi pubblicato la canzone su tutti i digital stores e dopo una chiacchierata con i promotori del Comitato “Un Aiuto per l’Ospedale di Senigallia “ hanno deciso di donare il 100% degli utili che verranno raccolti a favore dell’Ospedale di Senigallia e di un progetto di Ricerca Scientifica Nazionale su indicazione del Patto Trasversale per la Scienza .

Per aiutare l’iniziativa basta collegarsi ad uno dei digital stores (Spotify, Apple Music, iTunes, TikTok/Resso, Google Play/YouTube, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, Napster, iHeartRadio, ClaroMusica, Saavn, Anghami, KKBox e MediaNet) ed ascoltare questa canzone più volte possibile, perché ogni ascolto è un contributo economico per una causa nobile.

Si ascolta la musica e si passa del tempo in casa dando una forza in più alla società, e soprattutto a tutti i medici,infermieri e paramedici che ogni giorno combattono contro questo terribile virus dal nome impronunciabile.

Quindi forza non solo i giovani, ma anche gli adulti si colleghino ad uno dei digital stores e non deludiamo i nostri giovani !

Sono loro il nostro futuro ! Il loro progetto di solidarietà è il nostro !

Per collegarvi potete cliccare sui seguenti link:

Da

Leonardo Ploschberger , manager del duo “Luzi & Rif”

I promotori del Comitato “Un Aiuto per l’Ospedale di Senigallia”