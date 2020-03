Zona rossa fino a Senigallia, vietato spostarsi verso nord Salgono a 274 i contagiati in Regione: chi non rispetta il decreto rischia l'arresto

Sono 274 i contagiati da Coronavirus in Regione.

Questo l’ultimo dato fornito dal Gores delle Marche, dove al momento sono state registrate 6 vittime.



Intanto con decreto governativo la provincia di Pesaro-Urbino è stata dichiarata zona rossa: ciò significa che, almeno fino al 3 aprile, si dovrà evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, ma anche all’interno della stessa, con unica eccezione “situazioni di emergenza”.

Ciò significa anche che da Senigallia non ci si potrà più spostare verso Marotta, oltrepassando il ponte sul Cesano.

Chi non rispetta questa imposizione rischia una multa e fino all’arresto.

Chiusi cinema, teatri, musei, vietata ogni tipo di manifestazione su tutto il suolo italiano.

Vale la raccomandazione – che i medici esprimono per l’ennesima volta – di limitare, in tutta Italia, al massimo gli spostamenti, gli assembramenti, le uscite non motivate da imprescindibili necessità.

“E’ il momento di mostrare responsabilità – ha sottolineato il premier Conte – non di fare i furbi”: gli italiani ci riusciranno?