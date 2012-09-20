Tratti di comunità il 24 luglio alle 19.30 a Senigallia Il nono ciclo di incontri organizzato dal collettivo Parliamone dell’associazione /’Altra Metà “La dolcezza è r-esistenza” è arrivato all’ultimo e terzo evento

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LA DOLCEZZA È R-ESISTENZA

dalla poesia al fumetto…

TRATTI DI COMUNITA’

conversazione con Mabel Morri e Lorenza Ghinelli 24luglio2026

Il nono ciclo di incontri organizzato dal collettivo Parliamone dell’associazione /’Altra Metà “La dolcezza è r-esistenza” è arrivato all’ultimo e terzo evento. Prima di parlare di questo incontro facciamo alcune considerazioni sulla serata di venerdì 17 luglio ’26, D’asprura e di miele, conversazione e reading con Alessandra Carnaroli e Nicoletta Grammatico



È stata una serata speciale. Si percepiva nei corpi, nelle persone, nelle parole e nel luogo stesso la voglia di cambiamento. Con energia e passione le poetesse hanno parlato del prendere posizione contro le varie forme di violenza maschile, patriarcale e capitalista sulle donne. Hanno testimoniato con coerenza il loro attivismo politico attraverso frammenti di vita e poesie. Il pubblico ha accolto con partecipazione il flusso di parole, i contenuti espressi e l’appello a schierarsi in questo periodo di rigurgito reazionario e conservatore. Hanno conversato, letto poesie, condiviso riflessioni in modo fluido accompagnate da un coro di cicale e da una calura poderosa che non ha affatto indebolito l’intensità della serata. Fra i tanti contenuti emersi facciamo nostra la critica sferzante alla narrazione messa in atto dal sistema su violenza sessuale, stupro e femminicidio, definita “romanticizzazione”. In linea con tutti i femminismi hanno evocato la pratica del posizionamento consapevole esprimendo in prima persona “da dove parlo e dove mi pongo”. Hanno declinato in modo insolito, non stereotipato e, forse insolente, il concetto di cura. Un grazie con il cuore e con il corpo alle nostre ospiti e a tutte le persone presenti.

Contro la violenza sulle donne è necessario fare e ricostruire comunità. La domanda dell’intero ciclo è stata ed è se il teatro, la parola scritta e il fumetto possono essere strumenti di resistenza e di cura collettiva. Per continuare questa riflessione invitiamo tutta la comunità senigalliese alla conversazione venerdì 24 luglio ’26 con il titolo “Tratti di comunità”. Ospiti d’eccezione della serata saranno la fumettista Mabel Morri e la scrittrice finalista al Premio Strega Lorenza Ghinelli. Due voci straordinarie del panorama culturale italiano che, attraverso il dialogo e l’intreccio dei loro rispettivi linguaggi, esploreranno i legami, la forza delle relazioni umane e l’importanza di fare rete nella complessità del presente segnato da individualismo e rigidità. La gentilezza, l’ascolto e la condivisione non sono segni di fragilità ma veri e propri atti di resistenza politica. Il disegno, il tratto grafico e la narrazione sono, a nostro parere, ponti per costruire comunità. Mabel Morri è da sempre attenta alle dinamiche sociali, al quotidiano e alle tematiche di genere. Con il suo tratto sensibile ed empatico riesce a dare voce valle emozioni più profonde e alle storie invisibili. Lorenza Ghinelli ama indagare l’animo umano, le sue ombre e la sua capacità di resistenza.

Con questo incontro conversazione vogliamo chiederci se la cultura può essere un collante per resistere alle solitudini contemporanee…. Come possono svolgere la narrazione e il fumetto una funzione sociale, politica e di resistenza? La matita e il “tratto “di Mabel Morri sono anche strumenti per indagare la realtà, dare voce ai margini e fare memoria attiva. La particolare attenzione al passato espressa dalla fumettista non è certo un’operazione di conservazione storica ma l’utilizzo della memoria per decodificare il presente. Negli ultimi anni la fumettista si è sperimentata nel giornalismo disegnato traducendo in immagini realtà complesse che i media tendono a semplificare o dimenticare. Un esempio è il suo reportage a fumetti “Cile” realizzato con la giornalista Elena Basso. Il fumetto assume un ruolo documentaristico e di denuncia internazionale dando volto e voce a vittime di abusi e torture. Altrove, attraverso storie quotidiane, scardina i modelli patriarcali ed eteronormativi. In sintesi, lo stile e il lavoro di Mabel Morri sembrano la dimostrazione concreta che la “dolcezza può essere r-esistenza”, un modo gentile ma inflessibile di stare dalla parte dei diritti e della memoria.

Noi, come di consueto, amiamo concludere la serata in modo conviviale tra chiacchiere, cibo e bevande con tutte le persone intervenute e vi aspettiamo numerosə, appassionatə, curiosə e visionarə

Luogo dell’incontro: spazio dell’associazione /’Altra Metà, Via Cellini, prima strada a sinistra dopo il seminario

orario: ore 19,30

L’ingresso è libero

Per contatti IG: associazione /’Altra Metà… @l.altra.meta

Mabel Morri…@mabelmorri

Lorenza Ghinelli @lorenzaghinelli