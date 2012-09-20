Alberi caduti e allagamenti, 300 interventi per il maltempo nelle Marche 33 quelli in provincia di Ancona soltanto nelle ultime 12 ore

Prosegue l’attività dei Vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione. Sono circa 300 gli interventi effettuati finora, principalmente per alberi e rami caduti, allagamenti e danni provocati dal forte vento.



A supporto delle squadre marchigiane è giunto dal Comando dei Vigili del fuoco di Roma un modulo operativo, impiegato per far fronte alle numerose richieste di soccorso.

Di seguito gli interventi effettuati dalle ore 20:00 alle ore 7:00 di questa mattina, suddivisi per provincia:

– Pesaro Urbino: 22

– Ancona: 33

– Macerata: 21

– Fermo: 22

– Ascoli Piceno: 38

Le squadre sono tuttora impegnate sul territorio per evadere le richieste pervenute.