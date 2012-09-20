Estra Prometeo: risolto il disguido segnalato da Senigallia Notizie Dopo l'errato addebito bancario, l'importo è stato integralmente rimborsato alla cliente, alla quale il gestore rinnova le sue scuse

In relazione all’articolo “Errata domiciliazione bancaria delle bollette e due mesi senza alcun riscontro dal gestore”, pubblicato da Senigallia Notizie, Estra Prometeo comunica quanto segue.

Lo scorso 24 giugno la cliente ha segnalato, tramite reclamo scritto, un addebito sul proprio conto corrente relativo a una fornitura non riconducibile alla propria utenza.

La società ha immediatamente avviato tutte le verifiche necessarie, accertando che l’addebito era riconducibile a un errore nella gestione della domiciliazione bancaria, circoscritto a una singola emissione. Con comunicazione del 20 luglio Estra Prometeo ha fornito riscontro alla cliente, disponendo il rimborso integrale dell’importo, comprensivo degli interessi maturati, nel rispetto dei termini previsti dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La qualità del rapporto con i clienti e la trasparenza nella gestione dei servizi restano, per Estra Prometeo, valori imprescindibili, ai quali l’azienda dedica un impegno quotidiano. Principi che trovano ulteriore concreta applicazione nel Protocollo di autoregolazione condiviso con le principali Associazioni dei consumatori delle Marche e della Toscana, volto a rafforzare le garanzie a favore degli utenti oltre quanto previsto dalla normativa.

Estra Prometeo rinnova le proprie scuse alla cliente per il disagio arrecato, confermando il proprio impegno a garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione dei rapporti con la clientela.