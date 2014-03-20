Oltre l’Orchestra: la musica in piazza, Senigallia applaude Partecipazione straordinaria di pubblico davanti alla Rotonda a Mare. Federighi: "La musica può davvero unire mondi diversi"

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Giovedì 16 luglio, Oltre l’Orchestra ha portato la sua musica nella storica cornice della Rotonda di Senigallia, trasformando Piazzale della Libertà in un palcoscenico a cielo aperto e registrando una partecipazione straordinaria di pubblico.

La piazza è risultata letteralmente piena, con cittadini di tutte le età che hanno accolto con calore l’energia dell’orchestra integrata.

All’evento sono intervenuti l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Senigallia, Lara Landi, e il consigliere regionale Corrado Canafoglia, a conferma del valore sociale e istituzionale che il progetto sta assumendo sul territorio.

“Con Oltre l’Orchestra vogliamo mostrare che la musica può davvero unire mondi diversi, dare voce a chi spesso non ne ha abbastanza e creare opportunità di partecipazione reale”, ha ricordato il presidente Massimo Federighi, sottolineando come l’appuntamento in piazza rappresenti una tappa fondamentale per avvicinare

l’arte alla comunità.

Oltre l’Orchestra è un progetto di inclusione musicale nato dall’esperienza di Oltrelamusica APS, con il contributo e la collaborazione della Scuola di Musica Bettino Padovano, della Cooperativa Stella del Mattino e di numerose realtà del territorio. Il percorso riunisce musicisti, operatori, educatori e volontari in un’orchestra integrata che si propone di abbattere barriere di accesso alla cultura e promuovere la partecipazione di persone con disabilità, anziani, giovani, migranti e

famiglie.

La serata del 16 luglio ha dato spazio sia a momenti musicali sia a improvvisazione e dialogo tra generazioni, con particolare attenzione alle pratiche inclusive sperimentate durante i laboratori e le attività diffuse del progetto. L’uscita in piazza rappresenta il naturale sviluppo di un percorso che in questi mesi ha visto l’orchestra portare la sua musica in oltre 50 strutture, anche nei luoghi della cura e della comunità, in appuntamenti pensati per raggiungere chi spesso è ai margini.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito dei Fondi della politica di coesione 2021–2027, dalla Repubblica italiana e dalla Regione Marche, e si sviluppa grazie a una rete di partner istituzionali e associativi che ne rafforzano la valenza sociale e territoriale. La collaborazione con le istituzioni locali e regionali, testimoniata dalla presenza dell’assessora Landi e del consigliere Canafoglia, conferma l’importanza di sostenere iniziative che coniugano musica, arte, ascolto e inclusione.