Andrea Passacantando è il nuovo presidente del Crel Marche. Giorgio Andreani eletto vice L'elezione nel corso della seduta di insediamento dell'organismo, che resterà in carica per la durata della legislatura regionale

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Seduta di insediamento del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (Crel) che, così come prevede la normativa di riferimento (l.r. n.15/2008), ha anche subito provveduto ad eleggere Presidente e Vicepresidente.

All’esito della votazione è risultato eletto Presidente Andrea Passacantando che prende il testimone da Luca Talevi, mentre Giorgio Andreani è il nuovo Vicepresidente, succedendo a Gilberto Gasparoni.