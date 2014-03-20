Il gran finale de “Il Solenne Ingresso” 2026: Senigallia accoglie il Duca e la sua Corte Sabato 18 luglio il corteo solenne in centro storico e la grandiosità del cerimoniale ducale

Si giunge all’atto conclusivo di una rievocazione che ha saputo incantare la città. Sabato 18 luglio, la manifestazione “Il Solenne Ingresso” vivrà il suo momento più alto e atteso: l’arrivo ufficiale del Duca e della sua splendida Corte.

Dopo le giornate di preparazione e le atmosfere immersive che hanno animato il borgo, la città è pronta a trasformarsi definitivamente in un palcoscenico rinascimentale.

L’attesa è febbrile per il corteo solenne che riporterà in vita i fasti di un’epoca gloriosa, regalando al pubblico uno spettacolo di rara bellezza, tra costumi d’epoca, nobili insegne e la suggestione di una storia che torna a camminare tra noi.

Un’occasione irripetibile per lasciarsi travolgere dalla grandiosità del cerimoniale ducale, in un’atmosfera sospesa nel tempo che coinvolgerà l’intero centro storico, regalando emozioni uniche a grandi e piccini.

L’invito è rivolto anche a tutti gli appassionati di fotografia: il concorso “Cattura l’Effimero” continua a raccogliere immagini straordinarie. Per celebrare al meglio la chiusura dell’evento, diamo appuntamento a tutti i partecipanti presso la Rotonda a Mare durante le giornate de L’Estetica dell’Effimero XV edizione, dove saranno esposti e premiati gli scatti ritenuti più interessanti e rappresentativi di questa edizione. Un momento di confronto artistico per chi ha saputo cogliere l’anima della nostra rievocazione.

Un evento di tale portata è il frutto di una grande sinergia. Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine al Comune di Senigallia, in particolar modo all’Assessorato alla Cultura, alla Direzione Regionale Musei Marche e alla Rocca Roveresca per il sostegno istituzionale fondamentale. Un grazie di cuore va ai nostri preziosi sponsor, BCC Fano, Orientexpress e Tenuta Il Giogo, che con il loro impegno hanno permesso di trasformare questo sogno storico in realtà.

Il programma completo della serata e tutti i dettagli per vivere questo gran finale sono disponibili sul sito ufficiale: https://lesteticadelleffimero.it/il-solenne-ingresso-il-programma/