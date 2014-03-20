Il Beach Club Padel Osimo è Campione Regionale Marche di Serie D Il Beach Club Osimo si conferma così ai vertici del padel marchigiano.

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Il Beach Club Padel Osimo è Campione Regionale Marche di Serie D della disciplina da qualche anno affiliata alla Federazione, diventata per questo FITP.



Il titolo torna a Osimo cinque anni dopo il 2021: doppia vittoria in finale sul campo del Padel Time Blu a San Benedetto del Tronto.

Il Beach Club Osimo si conferma così ai vertici del padel marchigiano. Nella finale di Serie D disputata a San Benedetto del Tronto, davanti al pubblico del Padel Time Blu, la formazione osimana ha superato i padroni di casa conquistando il titolo regionale 2026, bissando dunque il successo di cinque anni fa.

Gli osimani son partiti subito forte imponendosi nel match di apertura con Yuri Campetti e Tommaso Mazzarini che hanno superato Manuel Pignotti e Marco Marcelli con un doppio 6-3.

Il successo è arrivato poi anche nel secondo incontro di giornata, con Giacomo Pesaresi e Alessandro Bolognesi che hanno avuto la meglio su Stefano Piergallini e Cristian Pelliccioni per 7-6, 3-6, 6-2 chiudendo i conti e rendendo superfluo l’eventuale doppio di sparegigo.

Una vittoria che il club ha voluto sottolineare con orgoglio e soddisfazione: «un traguardo straordinario, conquistato con passione, sacrificio, determinazione e uno straordinario spirito di squadra», il commento del Beach Club Osimo, che ha ricordato come ogni allenamento, ogni partita e ogni punto abbiano contribuito a scrivere questa nuova pagina di storia per la società marchigiana.

Il successo si inserisce in un contesto più ampio di crescita del club, che ha schierato anche altre squadre in Serie D maschile e femminile. Menzione speciale in particolare per il Team Blu maschile, capace di raggiungere i quarti di finale con qualità e carattere, a conferma del fatto che Osimo è una delle città guida del padel regionale.