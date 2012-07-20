Senigallia accoglie le stampe di Paola Caldarigi L’artista fu a lungo ricoverata ed è in quel momento del suo percorso, nella fase di recupero e di guarigione, che ricominciò a dipingere

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Un omaggio agli angeli del covid e a tutti coloro che lavorano nelle strutture sanitarie: grazie al progetto SANITART, convenzione tra la AST Ancona e l’Università Politecnica delle Marche, che ha tra i suoi obiettivi il miglioramento del comfort assistenziale e dell’accoglienza ospedaliera e dei luoghi di cura tramite forme d’arte, l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia accoglie le stampe di Paola Caldarigi.

Da oggi, 16 luglio, e per i prossimi due mesi, fino al 16 settembre, chi si recherà in ospedale e si troverà a passare lungo il tunnel a vetro e nei corridoi adiacenti potrà ammirare una serie di stampe che sono esposte da questa mattina e che raffigurano le varie opere prodotte dall’artista negli anni e dopo la pandemia da Covid 19, nel corso della quale lei stessa fu a lungo ricoverata.

L’artista si è infatti resa disponibile ad una esposizione temporanea dei suoi lavori presso i locali individuati dalla Direzione medica ospedaliera, con l’intento di rendere omaggio, anzi, un vero e proprio “abbraccio”, come lo definisce lei stessa, a tutto il personale sanitario che nell’aprile del 2021 le salvò la vita. All’epoca, l’artista fu a lungo ricoverata ed è in quel momento del suo percorso, nella fase di recupero e di guarigione, che ricominciò a dipingere, riprendendo in mano i pennelli e coltivando quella sua grande passione avuta fin da giovane.

Questa mattina, dunque, l’allestimento e, a seguire, un momento di saluto con i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che la curarono in quel periodo e verso i quali prova un profondo sentimento di riconoscenza, stima e grande affetto, un legame che dal giorno delle dimissioni ospedaliere non si è mai troncato. “E’ mio desiderio dire grazie all’Ospedale di Senigallia per aver gestito l’emergenza sanitaria in un periodo in cui il personale nei reparti diventava Famiglia e mani da stringere” ha affermato Caldarigi a fianco delle dottoresse Oriana Dunia Toscano, Manuela Guerra e Valeria Benigni della Direzione medica ospedaliera di Senigallia. La Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona ringrazia la pittrice “per questo evento artistico e tutti coloro che lavorano nella struttura per tutto quello che fanno ogni giorno, per la professionalità e la dedizione che mostrano, per l’approccio con i pazienti ed i familiari, ed anche per i ricordi che lasciano nelle persone, come in questo caso, in cui il grazie si manifesta con una forma d’arte a favore dell’intera collettività”.

Ast Ancona