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Temporali: allerta meteo gialla sulle Marche

Valido già dalle ore 14 del 10 luglio nelle aree interne, l'avviso riguarderà tutta la regione per la giornata di sabato 11

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Alba con temporale - Foto Barbara Gaboardi

La Protezione Civile Regionale, in data venerdì 10/07/2026, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 35/2026 per criticità dovuta a temporali dal pomeriggio del 10 luglio alle ore 14.00 fino a tutto sabato 11 luglio 2026.

Nel pomeriggio di venerdì 10 si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci o temporali localmente intensi sui settori montani e alto-collinari. Per la seconda parte di sabato 11 si prevedono altresì condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche intensi su tutte le macroaree. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate ed intense raffiche di vento.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Venerdì 10 luglio, 2026 
alle ore 17:01
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