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La musica dei grandi concerti a Senigallia

Lunedì 13 luglio, alle ore 21.30, Piazza Roma a Senigallia si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per SONGS 2026 – From Woodstock to Coachella

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Lunedì 13 luglio, alle ore 21.30, Piazza Roma a Senigallia si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per SONGS 2026 – From Woodstock to Coachella, lo spettacolo biennale organizzato dalla Scuola di Musica Bettino Padovano in collaborazione con il Comune di Senigallia, la Fondazione Città di Senigallia e Marche Music College.


Ogni due anni SONGS affronta un tema differente, raccontando la storia della musica attraverso uno spettacolo che unisce esecuzioni dal vivo, ricerca musicale e coinvolgimento scenico. Dopo il grande successo dell’edizione 2024 incentrata sui brani più significativi dedicati ai temi della guerra e della pace, questa edizione 2026 cambia totalmente prospettiva e conduce il pubblico in un viaggio attraverso i festival musicali che hanno segnato intere generazioni, diventando simboli di epoche, rivoluzioni culturali e cambiamenti sociali.

Da Woodstock al Live Aid, dal Monsters of Rock a Glastonbury, fino al contemporaneo Coachella, quasi due ore di musica per un entusiasmante concerto che vedrà protagonisti alcuni degli allievi più promettenti della Scuola di Musica Bettino Padovano, interpretando dal vivo brani legati ai grandi artisti che hanno calcato i palchi di questi iconici festival.
Più che un semplice concerto, SONGS 2026 vuole essere un omaggio al potere della musica di unire le persone e di creare momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva.

Ingresso libero.

Vanessa Chiappa

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