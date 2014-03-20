L’associazione “La Fabbrica dei Sogni” tra le eccellenze marchigiane "Torniamo a casa con un attestato tra le mani, ma soprattutto con il cuore colmo di gratitudine"

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Ci sono giornate che restano impresse nel cuore. Non solo per un riconoscimento ricevuto, ma per le emozioni che sanno regalare, per gli incontri che lasciano un segno e per la consapevolezza di appartenere a una terra straordinaria.

Lunedì 6 luglio, la nostra Associazione di Promozione Sociale La Fabbrica dei Sogni ha avuto il privilegio di partecipare alla prima edizione di “Marche d’Eccellenza: la storia e i suoi protagonisti“, l’iniziativa promossa dal Consiglio regionale delle Marche per celebrare la nascita della Regione Marche, avvenuta il 6 luglio 1970.

Ricevere un attestato di encomio e benemerenza tra le quaranta eccellenze marchigiane premiate è stato per noi motivo di immensa emozione e di profonda gratitudine. Un riconoscimento che non sentiamo appartenere soltanto alla nostra associazione, ma innanzitutto all’impegno del nostro direttivo e dei meravigliosi soci che ogni giorno sognano, progettano e lavorano con passione per trasformare l’inclusione in esperienze concrete. È un riconoscimento che appartiene anche alle straordinarie persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare lungo il nostro cammino e che continuano a sostenerci con affetto e fiducia, credendo profondamente nel valore dell’inclusione: ai nostri ragazzi, alle loro famiglie, ai volontari, agli educatori, agli amici e a tutti coloro che, donando il proprio tempo, il proprio cuore e la propria fiducia, rendono possibile trasformare un sogno in una realtà concreta.

Questo riconoscimento è anche il frutto della visione di Marco Lorenzetti, ideatore, fondatore e anima della Fabbrica dei Sogni. È dal suo desiderio di costruire una comunità in cui ogni persona possa sentirsi accolta, valorizzata e protagonista che è nato un progetto che oggi continua a crescere grazie all’impegno di tanti. I sogni hanno bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di immaginarli per primo, ma diventano realtà solo quando trovano persone disposte a condividerli e a farli propri.

Ma ciò che ha reso questa giornata davvero indimenticabile è stato l’incontro con le altre trentanove eccellenze premiate. Enti, associazioni e imprese che, ciascuno nel proprio ambito, hanno scritto e continuano a scrivere pagine preziose della storia delle Marche.

Ascoltare le loro storie, conoscere i loro volti e percepire la passione che anima il loro impegno quotidiano è stato profondamente commovente. Dietro ogni riconoscimento abbiamo incontrato sacrificio, dedizione, competenza, coraggio e un instancabile desiderio di mettersi al servizio degli altri e del proprio territorio. In quella sala non sono state premiate quaranta eccellenze. Abbiamo incontrato quaranta storie di persone che, in modi diversi, hanno scelto di amare le Marche mettendo il proprio talento al servizio degli altri.

Torniamo a casa con un attestato tra le mani, ma soprattutto con il cuore colmo di gratitudine. Grati per questo riconoscimento, per gli incontri vissuti, per le emozioni condivise e per la certezza che i sogni più autentici non appartengono mai a una sola persona. Si incontrano, si riconoscono, si sostengono e, insieme, diventano più grandi.

Forse è proprio questa la più grande eccellenza delle Marche: una comunità capace di trasformare il talento in servizio, la passione in impegno e i sogni in opportunità per gli altri.

Questo premio ci ricorda che anche i progetti più grandi nascono da piccoli gesti quotidiani: una mano tesa, un sorriso, una barca che diventa strumento di inclusione, una bicicletta che restituisce libertà, un’attività che permette a ogni persona di sentirsi accolta, valorizzata e protagonista.

Ripartiamo da questa giornata con ancora più entusiasmo e con una responsabilità che sentiamo profondamente nostra: continuare a costruire una comunità in cui nessuno venga lasciato indietro, perché il valore di un riconoscimento non risiede nell’attestato che si riceve, ma nell’impegno che rinnova e nella speranza che alimenta.

Un grazie sincero al Consiglio regionale delle Marche per aver dato vita a un’iniziativa capace di valorizzare le tante energie positive della nostra regione. Un ringraziamento speciale va al consigliere avv. Corrado Canafoglia, che ha voluto riconoscere nel nostro impegno un’eccellenza del territorio. Ma il suo sostegno al nostro cammino nasce molto prima di questo premio. Fin dai primi passi della nostra associazione ha creduto nel valore dei nostri progetti, incoraggiandoci e dandoci la possibilità di crescere in un contesto ideale per continuare a sognare.

Per noi questo riconoscimento non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova partenza. È un invito a continuare a sognare, a costruire ponti, a creare opportunità e a credere che l’inclusione possa rendere migliore la vita di tutti.

Perché i sogni più belli sono quelli che, quando vengono condivisi, smettono di appartenere a qualcuno e diventano patrimonio di un’intera comunità.