Lega Senigallia: “Aree laminazione, risultato storico per la sicurezza della città” "Unanimità in Consiglio Comunale. prevalgono responsabilità e interesse pubblico"

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“Un passaggio di portata storica per Senigallia, che segna un momento fondamentale nel percorso avviato dopo la drammatica alluvione del settembre 2022 e consente di proseguire con decisione verso la realizzazione di opere attese da decenni e indispensabili per la sicurezza del territorio.

L’unanimità registrata in Consiglio comunale rappresenta un segnale importante e dimostrano che quando è in gioco la tutela dei cittadini e del territorio, prevalgono responsabilità e interesse pubblico. Un risultato che dopo anni di confronto tecnico e istituzionale, da valore ad un percorso portato avanti con determinazione dalla Giunta Olivetti. Per la Lega è motivo di orgoglio che questo sia il primo atto dell’assessorato guidato da Elena Campagnolo”.

La Lega Senigallia esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio comunale, della delibera di recepimento della variante urbanistica conseguente ai progetti delle aree di laminazione del fiume Misa.

“Il recepimento urbanistico approvato dal Consiglio è il frutto di un lavoro amministrativo rigoroso, che ha richiesto capacità tecnica, pazienza e determinazione. Le aree di laminazione rappresentano una delle opere più significative mai programmate per la difesa idraulica di Senigallia. Per troppo tempo si è parlato della necessità di questi interventi senza arrivare a risultati concreti; oggi, invece, grazie a un lavoro di squadra e a una chiara volontà politica, si compie un passo decisivo verso la loro realizzazione. Senigallia ha scritto una pagina importante della propria storia amministrativa. Un risultato che appartiene all’intera comunità, ma che nasce dall’impegno quotidiano di chi, in questi anni, ha lavorato con serietà, competenza e visione per trasformare un progetto atteso da decenni in una concreta prospettiva di maggiore sicurezza per il territorio”.

“Questo importante traguardo – sottolinea il segretario comunale Lega Andrea Carletti – è anche la dimostrazione del valore della filiera istituzionale della Lega e del centrodestra. Il Governo nazionale, la Regione Marche, la struttura commissariale e l’Amministrazione comunale hanno operato in piena sinergia, superando ostacoli burocratici e accelerando procedure che consentiranno di realizzare interventi strategici per la mitigazione del rischio idraulico del bacino Misa-Nevola. Questo risultato dimostra che, quando le istituzioni collaborano e il buon governo prevale sulla propaganda, si possono raggiungere obiettivi che fino a pochi anni fa sembravano irrealizzabili”.

da Lega Marche