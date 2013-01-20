La Civica: “Centrodestra trasforma in opere ciò che per decenni è rimasto fermo” Aree di laminazione, commento di lista e capogruppo dopo unanime approvazione delibera di recepimento della variante

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Esprimiamo grande soddisfazione, come gruppo consiliare La Civica, per l’approvazione all’unanimità della delibera di recepimento della variante urbanistica necessaria alla realizzazione delle aree di laminazione del bacino del Misa.

Un atto urbanistico indispensabile che consente di adeguare il Piano Regolatore al decreto commissariale e di proseguire concretamente il percorso verso la realizzazione di una delle opere più importanti per la sicurezza idraulica di Senigallia. Ringraziamo l’assessore all’Urbanistica Elena Campagnolo, che ha scelto di portare questo provvedimento come primo atto del suo mandato, dimostrando come la difesa del territorio rappresenti una priorità assoluta dell’Amministrazione comunale.

Per oltre quarant’anni le aree di laminazione sono state oggetto di annunci, studi e promesse mai tradotte in risultati concreti. Oggi, invece, grazie al lavoro del Governo nazionale, della Regione Marche e dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Olivetti, quel percorso è finalmente diventato realtà. La prima area di laminazione è già stata realizzata ed è operativa: un risultato concreto che testimonia come, quando esiste una chiara volontà politica, le opere si fanno.

Naturalmente il lavoro non si ferma qui. Le ulteriori aree previste dovranno essere realizzate nei tempi programmati, insieme agli altri interventi indispensabili per completare la messa in sicurezza del bacino del Misa e ridurre in maniera sempre più efficace il rischio idrogeologico.

A questo si affianca un’altra scelta che riteniamo fondamentale: la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. Per troppo tempo l’alveo del Misa e degli altri fiumi è stato lasciato senza la necessaria attenzione dalle precedenti amministrazioni regionali di centrosinistra. Oggi, con la Regione Marche guidata dal presidente Francesco Acquaroli e con il sostegno del Governo nazionale presieduto da Giorgia Meloni, la manutenzione è tornata a essere programmata e finanziata con continuità, perché la prevenzione si costruisce anche attraverso una gestione costante del territorio.

Il confronto in Consiglio comunale è stato ampio e, a tratti, anche acceso. È giusto che su un tema così importante vi siano opinioni diverse. Tuttavia, il voto unanime finale dimostra che davanti alla sicurezza dei cittadini prevale il senso di responsabilità e che la strada intrapresa è quella giusta.

Le opere che oggi vengono realizzate avrebbero dovuto vedere la luce molti anni fa. I ritardi accumulati nel passato hanno avuto conseguenze pesanti per il nostro territorio. Oggi, invece, il centrodestra e le liste civiche stanno dimostrando che governare significa assumersi responsabilità, prendere decisioni e portare a termine gli interventi necessari.

L’approvazione di questa delibera rappresenta un passaggio decisivo, ma soprattutto conferma la validità della sinergia istituzionale tra il Comune di Senigallia, la Regione Marche e il Governo nazionale. Una collaborazione concreta che sta producendo risultati e che continuerà a essere determinante per completare il percorso di messa in sicurezza del territorio.

Come La Civica continueremo a sostenere con convinzione ogni intervento utile a rendere Senigallia più sicura, più resiliente e più preparata ad affrontare il rischio idrogeologico, perché la tutela dei cittadini viene prima di ogni appartenenza politica.

Alessandro Cicconi Massi

Capogruppo La Civica in Consiglio comunale

Consigliere delegato ai Rapporti istituzionali del Sindaco