ANPAS garantisce l’assistenza sanitaria per XMasters 2026 e Beach Handball 36 Ambulanze e 134 volontari a Senigallia dal 11 al 19 luglio per la sicurezza e la salute della comunità

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Anche quest’anno il litorale di Senigallia si prepara ad accogliere uno dei più importanti flussi di atleti, sportivi e appassionati della stagione estiva.

Dal 11 al 19 luglio 2026, sul lungomare Mameli ANPAS Marche (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) garantirà la totale copertura e l’assistenza sanitaria per l’intera durata di XMasters 2026 e, in contemporanea, per la quarta edizione della Beach Handball Cup e per il grande evento del campionato nazionale di Beach Handball.

L’evento XMasters, che negli anni passati ha saputo richiamare sulla spiaggia oltre 100.000 visitatori, 15.000 partecipanti e più di 3.000 atleti da tutta Italia, si conferma un enorme e complesso Village di circa 40.000 mq dedicato a contest, workshop, show e grandi eventi musicali serali. A questo scenario si affianca l’ormai istituzionale appuntamento con il grande beach handball.

Per rispondere tempestivamente a qualsiasi esigenza di carattere sanitario durante le numerosissime discipline sportive e i concerti serali, ANPAS Marche ha predisposto un piano d’azione massiccio. Il servizio vedrà l’impiego coordinato di 36 Ambulanze e 134 volontari e volontarie

“In eventi di grande affluenza come questi, la capacità operativa di ANPAS Marche, con un significativo dispiegamento di volontari e mezzi e una presenza capillare sul territorio, è determinante per garantire interventi tempestivi e un presidio sanitario costante – ha dichiarato il Presidente Regionale di ANPAS Marche Andrea Sbaffo– Un ringraziamento sincero va a tutte le pubbliche assistenze e a tutti i volontari e le volontarie che, con straordinario impegno e profonda professionalità, saranno in prima linea per assistere la popolazione. Grazie al coordinamento del Comitato Regionale e alla consolidata sinergia con gli organizzatori e le associazioni locali, siamo pronti ad assicurare condizioni di sicurezza e prevenzione per tutelare la salute di migliaia di persone durante le calde giornate di sport e divertimento”.