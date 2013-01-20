Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
31°
Sabato
24° / 32°
Domenica
23° / 29°
Lunedì
21° / 31°
Martedì
22° / 34°
Mercoledì
23° / 31°
Giovedì
24° / 30°
Venerdì
23° / 31°
Sabato
24° / 32°
Domenica
24° / 30°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Porta Braschi - Cucina e Pizza con forno a legna - Senigallia - Tavoli all\'aperto, servizio asporto

Scuola, Vitri: “La giunta Acquaroli non dà risposte sul futuro dei nostri giovani. La riforma “4+2″ cancella ore di cultura e taglia centinaia di cattedre nelle Marche”

"C'è soprattutto una visione distorta della formazione "

98 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia

«Purtroppo la giunta regionale non ha risposto al mio invito a fare chiarezza sulle iniziative da intraprendere per tutelare la qualità dell’offerta formativa e il ruolo della scuola pubblica sul territorio marchigiano, in vista dei tagli introdotti dalla riforma ministeriale 4+2 del ministro Valditara».

A dirlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Micaela Vitri.

«Il provvedimento – attacca Vitri –, considerati anche i tempi strettissimi e i pesanti tagli previsti, rischia di entrare in funzione senza concedere agli istituti scolastici il tempo necessario per riorganizzarsi. Le stime per la nostra regione sono estremamente preoccupanti: si calcola infatti che potrebbero saltare centinaia di cattedre, con una perdita complessiva che oscilla tra le 600 e le 650 ore di lezione».

«C’è soprattutto una visione distorta della formazione – sottolinea la consigliera dem –: la scuola non nasce solo per formare operai e professionisti in un qualunque settore produttivo, ma ha il compito fondamentale di dare un solido bagaglio culturale a bambini, bambine, ragazze e ragazzi.

Con questo provvedimento si snatura completamente la sua funzione originaria. Le riduzioni orarie colpiranno trasversalmente tutti gli indirizzi di studio: al quinto anno, le ore di lingua e letteratura italiana passeranno da 4 a 3 settimanali, implicando un grave taglio sugli autori del Novecento. Nel biennio, si registrerà una drastica contrazione per la seconda lingua comunitaria (da 99 a 66 ore all’anno), a cui si aggiungeranno sforbiciate ai programmi di geografia e di scienze integrate nel settore tecnologico-ambientale».

«L’idea che la perdita di ore culturali possa essere compensata unicamente dalle attività di laboratorio – conclude Vitri – è insufficiente. Se l’obiettivo prioritario della giunta è formare figure per il sistema economico e produttivo della nostra regione, si deve intervenire nell’ambito corretto, ovvero quello della formazione professionale. Attualmente abbiamo Centri per l’impiego totalmente depotenziati: invece di sottrarre ore alla scuola, colpendo la crescita dei ragazzi, la giunta farebbe bene a rafforzare l’attività e le risorse delle strutture di formazione e dei servizi al lavoro che operano sul territorio provinciale».

Micaela Vitri

Consigliera regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 10 luglio, 2026 
alle ore 10:20
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura