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“La prematura scomparsa di Gianfranco Lai ci priva di una persona competente e profondamente umana”

"La sua attenzione per il territorio fu di grande aiuto, sapeva ascoltare, sapeva fare. Quante telefonate, quanti incontri e sopralluoghi, quanta disponibilità"

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lutto

La prematura scomparsa di Gianfranco Lai ci priva di una persona competente e profondamente umana.

L’ho conosciuto nel 1997 nella funzione di Direttore dell’aAzienda Sanitaria di Senigallia di cui Arcevia faceva parte, fu l’ideatore e l’organizzatore, insieme ad altri medici, della RSA oggi Ospedale di Comunità, modello della sanità di base, primo nelle Marche a partire dal 1999.

La sua attenzione per il territorio fu di grande aiuto, sapeva ascoltare, sapeva fare. Quante telefonate, quanti incontri e sopralluoghi, quanta disponibilità. Lo ricordo con stima e gratitudine per come ha servito la Sanità pubblica. Alla sua famiglia, ai suoi figli le mie più sentite condoglianze.

Arcevia 10 luglio 2026
Marisa Abbondanzieri

Comune di Arcevia
Comune di Arcevia
Pubblicato Venerdì 10 luglio, 2026 
alle ore 10:39
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