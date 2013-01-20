“La prematura scomparsa di Gianfranco Lai ci priva di una persona competente e profondamente umana” "La sua attenzione per il territorio fu di grande aiuto, sapeva ascoltare, sapeva fare. Quante telefonate, quanti incontri e sopralluoghi, quanta disponibilità"

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La prematura scomparsa di Gianfranco Lai ci priva di una persona competente e profondamente umana.

L’ho conosciuto nel 1997 nella funzione di Direttore dell’aAzienda Sanitaria di Senigallia di cui Arcevia faceva parte, fu l’ideatore e l’organizzatore, insieme ad altri medici, della RSA oggi Ospedale di Comunità, modello della sanità di base, primo nelle Marche a partire dal 1999.

La sua attenzione per il territorio fu di grande aiuto, sapeva ascoltare, sapeva fare. Quante telefonate, quanti incontri e sopralluoghi, quanta disponibilità. Lo ricordo con stima e gratitudine per come ha servito la Sanità pubblica. Alla sua famiglia, ai suoi figli le mie più sentite condoglianze.

Arcevia 10 luglio 2026

Marisa Abbondanzieri